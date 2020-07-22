В соцсетях назревает крупный скандал – поклонники заподозрили в беременности Яну Кошкину, которой приписывают роман с Гариком Харламовым

Пользователи соцсетей живо обсуждают возможного внебрачного ребенка Гарика Харламова – матерью может стать Яна Кошкина – модель, которой приписывают отношения с комиком, пишет Politeka.net

Практически уже месяц поклонники связывают Яну Кошкину и Гарика Харламова, считая, что их связывают любовные отношения. И это несмотря на то, что комик до сих пор не развелся с Кристиной Асмус, с которой воспитывает шестилетнюю дочь Анастасию.

Однако, Харламов никак не комментирует, находится ли он сейчас в отношениях, лишь высмеивает статьи о новых романах. Яна Кошкина, в свою очередь, просто не комментирует данные слухи и оставляет свою личную жизнь под завесой тайны.

Но вот недавно Яна выложила на личной странице фото, загадочно подписав его – она намекнула, что занимается выбором коляски для будущего малыша.

"Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается, они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать", – написала Кошкина.

Пост вызвал фурор у поклонников Яны – почти все, как один, начали спрашивать о возможной беременности Яны Кошкиной, кое-кто заговорил о том, что возможный ребенок у Кошкиной – от Гарика Харламова.

"А у вас есть ребенок? Гарик постарался?" – предположили фолловеры.

«Так Гарик расскажет, не ссы» - шутят другие.

«Отписаться от Кристины, подписался на Яну» - также иронизируют фолловеры

Отметим, пока ни Яна Кошкина, ни Гарик Харламов, ни его бывшая жена Кристина Асмус пока не опровергли эти слухи.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот

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