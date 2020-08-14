Поява коханої людини Ані Лорак в її новому кліпі привела в захват шанувальників співачки

Як повідомляє Politeka.net, 9-річна Софія Налчаджиоглу засвітилася в новому кліпі української співачки, прем'єра якого повинна відбутися 18 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Поки Лорак поділилася зі своїми шанувальниками всього лише тизером музичного відео, в якому її дочка з'являється всього на пару секунд. Втім, навіть такого короткого уривка вистачило, щоб дівчинка вразила глядачів наповал своїм милим личком і теплою посмішкою.

Очевидно, зірка хотіла зробити відео більш особистим і тому зважилася показати в ньому свою найулюбленішу людину.

У мережі активно обговорюють перший акторський досвід Софії.

"Як прекрасно що і Сонечка там знімалася, впевнена кліп буде зворушливим і романтичним судячи по закоханим парочкам в ньому", "Сонечка теж буде в кліпі. Як здорово. Відчуваю нас чекає щось дуже, дуже цікаве", "чекаємо прем'єру! Вмієте ви здивувати. Вже не терпиться побачити дитину Софію в новому кліпі", "у дочі буде дебют в кліпі мами! Дуже зачаровує тизер і неймовірно красиві люди в ньому!", "Яка Софія красива", "дівчинка рано почала експериментувати із зовнішністю", - пишуть люди.

Відзначимо, що після гучного розлучення Лорак з Муратом Налчаджіоглу їх дочка Софія залишилася жити і вчитися в Москві з мамою. У той же час, батько періодично відвідує дівчинку і проводить з нею час. При цьому, Мурата не було на вечірці з нагоди дня народження дівчинки, яка пройшла в червні.

Відомо, що зараз Лорак з дочкою відпочиває в Греції. З ними насолоджується відпочинком і хрещений батько Софії Філіп Кіркоров, який також вивіз своїх дітей на курорт.

Нагадавши, подорослішала дочка Ані Лорак пішла по стопах мами і вразила красою в новому кліпі.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в білому вбранні вбила видом поруч з "копією" Мурата.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак приголомшила змінами в зовнішності, не впізнали навіть фанати.