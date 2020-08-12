Ани Лорак анонсировала премьеру своего нового клипа, в котором снялась ее маленькая дочь София

Звезда подразнила своих поклонников короткой нарезкой кадров из своего нового клипа на песню «Твоей любимой». Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на инстаграм украинской певицы.

На видео разные сцены сменяются одна за другой. На них можно увидеть разных людей, мелькающих друг за другом. Однако несколько кадров привлекают к себе большее внимание.

Так, на одном из них можно заметить саму Лорак, которая чувственно позирует на фоне залитого солнцем окна. Также в клипе несколько раз появляются кадры женщины, стоящей за кулисами сцены. Можно предположить, что это Лорак, однако ее видно только со спины.

Кроме того, на секунду в клипе появляется 9-летняя дочь певицы София. Девочка сидит за столом и мило улыбается кому-то, кто сидит напротив. Судя по кадрам, София заметно подросла и теперь превращается в настоящую красавицу.

В подписи к видео Лорак сообщила, что клип выйдет 18 августа.

Поклонники певицы активно обсуждают ее публикацию.

«Ждём мне показалось или там Софийка», «Очень ждём!!! Наша Дива лучшая! Сонечку там увидела», «Как прекрасно что и Сонечка там снималась, уверена клип будет трогательным и романтическим судя по влюблённым парочкам в нём», «Ждём премьеру, это будет бомба, кадры уже впечатляют и захватывают», «Уже выглядит как бомба», - пишут люди.

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