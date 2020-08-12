37-летняя украинская певица Светлана Лобода заинтриговала публику откровенным образом
"любовь ❤️", - лаконично подписала фото певица.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая артистку комплиментами в комментариях.
"Нежная, нежная, я такая снежная"
"Вас тут не узнать"
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"Ну котёнок 😻"
"Где-то рядом должен быть Тилль 🤤❤️"
"Дюймовочка просто😍"
"Кукла!!!😍🌸"
"Как же Света поменялась, ка*ец 🤤🤤🤤 отпад 💥"
"Когда сердце замирает ❤️ красооооотка🔥🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Светлана Лобода обескуражила горячими фото с отдыха. Звезда предстала в черно-белом купальнике и соломенной шляпке. Она игриво наклонилась вперед, соединив руки и колени.
"Мы сами создаём удачу, но иногда удача создаёт нас😉 п.с. классный был концерт вчера! Просто повезло 😁😇", - подписала исполнительница.
"Фигура конечно 🔥😍😘💞 мне бы такую"; "Вот это да, фигурка 😍😍😍😍"; "О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась"; "Светлана Сергеевна огонь🔥"; "Очень красивое фото 😍"; "Вот это красота"; "Света ты классная😍😜"; "Богиня! Афродита!"; "Вы очень красивая женщина!!! 🌹🌹🌹", - отреагировали пользователи.
Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть
Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев