37-летняя украинская певица Светлана Лобода заинтриговала публику откровенным образом

Как передает Politeka.net , артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на фоне гор и водоема.

Звезда предстала в лифчике от бикини леопардовой расцветки и короткой "воздушной" юбке кремового оттенка. Нежный образ дополнили крестик и браслет. Светлана собрала волосы в пучок, подняла руки вверх, дотронувшись шеи и лица, и томно посмотрела в камеру.

"любовь ❤️", - лаконично подписала фото певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая артистку комплиментами в комментариях.

"Нежная, нежная, я такая снежная"

"Вас тут не узнать"

"Ну котёнок 😻"

"Где-то рядом должен быть Тилль 🤤❤️"

"Дюймовочка просто😍"

"Кукла!!!😍🌸"

"Как же Света поменялась, ка*ец 🤤🤤🤤 отпад 💥"

"Когда сердце замирает ❤️ красооооотка🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Светлана Лобода обескуражила горячими фото с отдыха. Звезда предстала в черно-белом купальнике и соломенной шляпке. Она игриво наклонилась вперед, соединив руки и колени.

"Мы сами создаём удачу, но иногда удача создаёт нас😉 п.с. классный был концерт вчера! Просто повезло 😁😇", - подписала исполнительница.

"Фигура конечно 🔥😍😘💞 мне бы такую"; "Вот это да, фигурка 😍😍😍😍"; "О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась"; "Светлана Сергеевна огонь🔥"; "Очень красивое фото 😍"; "Вот это красота"; "Света ты классная😍😜"; "Богиня! Афродита!"; "Вы очень красивая женщина!!! 🌹🌹🌹", - отреагировали пользователи.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев