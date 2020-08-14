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Переломний момент на "Майдані" в Білорусі, затриманих масово випускають після тортур: "Поставили автомати до голів, і..."

У Білорусі з в'язниць і ізоляторів почали відпускати заарештованих учасників протесту.

Люди, що вийшли, розповідають про моторошні знущання. Вони говорять про тортури, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання, людям приставляли автомати до голів і погрожували зґвалтувати.

Біля воріт їх зустрічають волонтери. Вони намагаються вийти на зв'язок з родичами, дають їжу і гарячі напої. При цьому з центру регулярно виїжджають карети швидкої допомоги.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков заявив, що:»знущань не було".

При цьому медики заявляють, що таких травм, як зараз, не бачили за всі роки роботи.

"Ми плачемо всі, розумієте? Ми матері. І такого побиття я за 30 років своєї роботи не бачила", - розповіла медик з Жодіно.

Нацбанк попередив українців про небезпеку, як не залишитися без грошей: "На додаток до штрафів...»

Українців попередили про небезпеку, яка може залишити багатьох громадян буквально без копійки.

Так, мова йде про конторах, які пропонують «легкі» кредити під 0%. Поведясь на маркетинговий хід, українці можуть буквально зубожіти і залишитися без єдиної копійки.

"Кредити" без паспорта та довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 хвилин", "позики клієнтам з поганою кредитною історією" – саме так свої послуги часто рекламують небанківські фінансові установи. Однак українцям слід обережно ставитися до таких кредитів. Адже борг може зрости в рази», - йдеться в повідомленні.

НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 14 серпня різко змінить загальну картину, гривні набридне терпіти знущання долара.

Долар почне торги з неймовірного падіння: -11,73 гривні. До середини минулого дня долар впав до 2742,07 гривні, а до кінця дня українська національна валюта вирішила «дотиснути» ситуацію.

Євро ж скористається ситуацією і трохи "підкопить". Торги почнуться з + 2,24 гривні.

Курс валют від Національного банку України 14 серпня:

100 доларів — 2740,83 гривні;

100 євро-2752,66 гривні.

Нагадаємо, що підвищення мінімалки боляче вдарить по цінах і курсу валют, розкриті небезпеки: "НБУ малює…».

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