Повышение минимальной зарплаты рискует обернуться для украинцев ростом инфляции и скачком курса доллара

«Достанется» при таком раскладе и украинскому бизнесу. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал политолог Валерий Клочок.

Он отметил, что при рассчитанной Национальным банком инфляции в менее 5% и росте потребительских цен повышение минимальной зарплаты плохо коррелирует с практикой. Эксперт считает, что в таком случае избежать роста цен не удастся.

«Если анализировать инфляционные процессы, которые рисует себе Национальный банк, а он рисует инфляцию меньше 5%, и брать рост потребительских цен, то как-то плохо коррелируется с практикой. Рост цен на потребительские товары конечно будет», - пояснил политолог.

Клочок также отметил, что многое будет зависеть и от курса доллара.

«Пока его прогнозировать на год вперед достаточно сложно. Я надеюсь, чтобы мы были в пределах 30 гривен за доллар, чтобы экономику не сильно штормило», - рассказал политолог.

Он считает, что новое повышение минималки может стать «шоковой терапией» для украинского бизнеса, как аналогичное решение в 2017 году.

«Это не стало смертельным, но для бизнеса это была реальная шоковая терапия, потому что очень мало кто смог работать вчистую прозрачно. Процент теневого бизнеса увеличился, но точно никто не скажет, на сколько. Действительно люди начали платить больше зарплаты в конвертах. Со временем эта ситуация выровнялась», - рассказал эксперт.

Напомним, что ранее президент президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

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