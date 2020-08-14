Переломный момент на "Майдане" в Беларуси, задержанных массово выпускают после пыток: "Поставили автоматы к головам, и..."
В Беларуси из тюрем и изоляторов начали отпускать арестованных участников протеста.
Вышедшие люди рассказывают о жутких издевательствах. Они говорят о пытках, отсутствии еды, воды, ужасных условиях содержаниях, людям приставляли автоматы к головам и угрожали изнасиловать.
У ворот их встречают волонтеры. Они пытаются выйти на связь с родственниками, дают еду и горячие напитки. При этом из центра регулярно выезжают кареты скорой помощи.
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При этом замминистра внутренних дел Александр Барсуков заявил, что: «Издевательств не было».
При этом медики заявляют, что таких травм, как сейчас, не видели за все годы работы.
"Мы плачем все, понимаете? Мы матери. И такого избиения я за 30 лет своей работы не видела", - рассказала медик из Жодино.
Нацбанк предупредил украинцев об опасности, как не остаться без денег: «В дополнение к штрафам...»
Украинцев предупредили об опасности, которая может оставить многих граждан буквально без копейки.
Так, речь идет о конторах, которые предлагают «легкие» кредиты под 0%. Поведясь на маркетинговый ход, украинцы могут буквально обнищать и остаться без единой копейки.
«Кредиты "без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут", "ссуды клиентам с плохой кредитной историей" – именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения. Однако украинцам следует осторожно относиться к таким кредитам. Ведь долг может вырасти в разы», - говорится в сообщении.
НБУ нанес сокрушительный удар по доллару, курс валют резко изменился: что будет с гривной
Курс валют в Украине 14 августа резко изменит общую картину, гривне надоест терпеть издевательства доллара.
Доллар начнет торги с невероятного падения: -11,73 гривны. К средине прошлого дня доллар рухнул до 2742,07 гривны, а к концу дня украинская национальная валюта решила «дожать» ситуацию.
Евро же воспользуется ситуацией и немного «подкопит». Торги начнутся с +2,24 гривны.
Курс валют от Национального банка Украины 14 августа:
100 долларов — 2740,83 гривны;
100 евро — 2752,66 гривны.
Напомним, что повышение минималки больно ударит по ценам и курсу валют, раскрыты опасности: «НБУ рисует…».
А еще Politeka сообщала, что Нацбанк подловили на незаконных действиях, Верховный суд вмешался в скандал: "Отменить...".
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