Українцям з нерухомістю вирішили "підкласти свиню", оскільки з наступного року їх чекає підвищення податку

Про це йдеться в матеріалі «Сегодня».

Так, розщедритися доведеться українцям, у володінні яких є квартира площею понад 60 «квадратів», будинок понад 120 «квадратів» або інша нерухомість понад 180 «квадратів».

Чиновники встановили, що з наступного року податок на нерухомість не зможе становити більш як 1,5% від розміру «мінімалки».

"Тобто, з початку 2020 року розмір мінімальної зарплати становить 4723 грн, значить максимальний розмір податкової ставки на нерухомість не може перевищувати 70,8 грн за 1 кв.м», - зазначив адвокат.

Наприклад, у Харкові розмір податку знижений до 1%, а в Одесі й зовсім до 0,1%. У Львові доведеться заплатити за житлову нерухомість о, 5% податку.

Найбільше заплатять власники майна в Києві та Дніпрі, де встановлено максимально можливий розмір податку – 1,5%.

Якщо ж українець не заплатить, його чекають штрафні санкції.

"Відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату податку визначена в такому розмірі: якщо ви не сплатили податок на нерухомість в термін до 30 днів, розмір штрафу становить 10% від непогашеної суми податкового боргу; якщо не заплатили податок в термін понад 30 днів - 20% від непогашеної суми податкового боргу», - уточнив адвокат Максим Блізінський.

Нагадаємо, що обіцяне підвищення мінімалки можуть скасувати, українцям сказали неприємну правду: "у бюджеті...".

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