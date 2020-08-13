В Раде зарегистрированы ряд законопроектов, касающиеся "усложения" жизни украинцам, путем новых финансовых обязательств. Документы могут быть рассмотрены уже этой осенью

В частности новым налогами собираются обложить программистов и айтишников, автомобилистов, таксистов, владельцев квартир и земли, пишет "КП в Украине".

Так, законопроект № 3933 касается программистов, которых, согласно этому документу, депутаты намереваются оформлять как наемных работников (в настоящее время порядка 90% специалистов этой отрасли - ФЛП-программисты, которые составляют договор с работодателем, как между двумя юрлицами). Если закон примут, отсюда следует уплата ЕСВ, налог на доходы физлиц и военный сбор.

Законопроект предлагает установить налоговую нагрузку на зарплаты таковых на уровне 10%, то есть снизить налог на доходы физлиц с 18% до 5% и сократить единый социальный взнос с 22% до 5%. Помимо этого, предлагается освобождение от уплаты 1,5% военного сбора.

Другой законопроект №3704 затрагивает владельцев автомобилей среднего класса. Согласно документу, порог налогообложения будет понижен до 200 минимальных зарплат. То есть практически в два раза. Под действие такого налога попадут машины стоимостью около 30 тысяч евро, то есть, по сути, машины среднего класса.

Кроме того, вместо 5 лет налог на роскошь придется платить 8 лет.

В Мининфраструктуры, в свою очередь, разработали новый законопроект, который должен регламентировать работу служб такси. В ведомстве предполагают, что после вступления закона в силу будет обеспечено поступлений налогов и сборов около 800 млн гривен в год. С каждого таксиста в год хотят получать как минимум 3600 грн, или 300 грн в месяц.

Для владельцев жилья и земли уготовили свои "сюрпризы".

Законопроектом №3928 депутаты хотят заставить платить налог владельцев квартир, которые сдают свое имущество в аренду.

Предлагается снизить ставку по этому виду налогов с 18% до 9 %. Если прибавить к этому 1,5% военного сбора, то получится, что налоговая нагрузка для арендодателей составит 10,5%. Эксперты говорят, что цифра все равно большая, критикуя этот проект закона.

Законопроект №3131 (доработанный в последствии и ставший №3131-д) касается введения налога на землю сельхозназначения. Если закон будет принят, то появится такое понятие, как "поставленное налоговое обязательство" (ПНО). Он означет, что владельцы земли, которые не сдают ее в аренду официально, будут платить налог, составляющий несколько процентов от ее нормативной денежной оценки - НДО. (средняя стоимость гектара земли по НДО составляет около 30 тысяч гривен).

Ранее мы сообщали, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

По его словам, в нынешних условиях поднятие уровня минимальных зарплат в Украине не должно спровоцировать острых обсуждений.

«Предложение о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч полностью обосновано, так как мы с вами понимаем, что когда в стране минимальная зарплата меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц, – это просто безобразие», - заявил Гетманцев.

Напомним, что обещанное повышение минималки могут отменить, украинцам сказали неприятную правду: "В бюджете...".

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