Стало известно сколько денег будут выдавать

В Украине с 1 сентября может вырасти минимальная зарплата

На сегодняшний день размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривен. С 1 сентября 2020 года "минималка" в Украине может вырасти до 5000 тысяч гривен.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив на официальном сайте президента Украины.

В соответствии с предложенными изменениями в бюджет основным источником для финансирования таких увеличенных зарплат станет в первую очередь экономия на обслуживании государственного долга.



Заместитель руководителя Офиса президента напомнила, что на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил макроэкономический прогноз на 2021 год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6000 и 6500 гривен.

Ожидается, что Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта".

Также ранее сообщалось, что в Минздраве предлагают внести изменения в госбюджет и прописать в документе увеличение зарплаты коснется водителя «скорой» до 10−12 тыс. грн, диспетчера — 12−13 тыс. грн, фельдшера — 14−16 тыс. грн, а врач получит — от 20 до 22 тыс. грн.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.