Украинцам с недвижимостью решили «подложить свинью», поскольку со следующего года их ждет повышение налога

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Так, раскошелиться придется украинцам, во владении которых есть квартира площадью больше 60 «квадратов», дом больше 120 «квадратов» или другая недвижимость больше 180 «квадратов».

Чиновники установили, что со следующего годя налог на недвижимость не сможет составлять более 1,5% от размера «минималки».

«То есть, с начала 2020 года размер минимальной зарплаты составляет 4723 грн, значит максимальный размер налоговой ставки на недвижимость не может превышать 70,8 грн за 1 кв. м», - отметил адвокат.

К примеру, в Харькове размер налога снижен до 1%, а в Одессе и вовсе до 0,1%. Во Львове придется заплатить за жилую недвижимость о,5% налога.

Больше всех заплатят владельцы имущества в Киеве и Днепре, где установлен максимально возможный размер налога – 1,5%.

Если же украинец не заплатит, его ждут штрафные санкции.

«Ответственность за неуплату или несвоевременную уплату налога определена в следующем размере: если вы не оплатили налог на недвижимость в срок до 30 дней, размер штрафа составляет 10% oт непогашенной суммы налогового долга; если не заплатили налог в срок более 30 дней - 20% oт непогашенной суммы налогового долга», - уточнил адвокат Максим Близинский.

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