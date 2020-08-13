Одна з найзнаменитіших моделей світу, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала пікантним ранковим кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому приймала ванну прямо посеред двору. Дівчина лягла у ванну, яка стояла біля паркану, зарослого красивими зеленими рослинами. Поруч біля ванни лежав купальник красуні. Таким чином Кайлі натякнула, що у ванній вона абсолютно гола. Було видно, що дівчина вся обмазалася піною. Її довге волосся спадало до підлоги.

"Ранок", - підписала фото зірка.

Всього за 20 хвилин пост красуні зібрав більше мільйона лайків. У коментарях Кайлі залишили масу приємних слів.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер відсвяткувала своє 23-річчя. День народження інста-діви було 10 серпня. Кайлі наймолодша з усіх "сестер Кардашьян", але при цьому одна з найпопулярніших в Instagram. Незважаючи на юний вік, статок Кайлі вже оцінюється в мільйони доларів.

Днями Дженнер поділилася фото в неймовірно красивій сукні-корсеті. Дівчина розпустила волосся, яке спадало до плечей. Сукня обтягнула видатні форми моделі, зробивши акцент на талії і стегнах. Яскраві кольори надали особливого шарму образу красуні, а розстебнуті гудзики розбурхали фанатів.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер влаштувала "дикі" танці з подругою, гарячі кадри: «як трясуться».

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