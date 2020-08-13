Відома українська співачка Ірина Білик у розпусному міні запалила з молодими людьми

Зірка активно веде свій аккаунт у Instagram, ділячись фотографіями з життя та творчості, пише Politeka.net. На одних з недавніх фото знаменита українська блондинка позувала на сцені.

Для свого виступу зірка вибрала чорну міні-сукню. Спідниця вбрання була напівпрозорою і злегка майоріла від рухів, що надавало якоїсь грайливості образу. Зверху зірка одягла довгий плащ.

Співачка була в колготках і чобітках, які відмінно підкреслили стрункість.

Варто відзначити, що Білик виступала з підтанцьовкою. Хлопці та дівчата активно рухалися на сцені. Молоді чоловіки "звивалися" біля співачки і притискалися до неї.

Фото вийшли дуже яскравими.

"Трохи 📸 післясмаку від концерту в Одесі...",- написала артистка.

За годину пост зібрав майже 900 лайків і багато коментарів.

"Всі шикарні❤️ красуня💋", " все бомба💣💣💣💣💣💣👍👍👍👍👍👍👍👍", "Незрівнянна! Чарівна!", "❤️❤️Королева 👑", " Просто бомба, отримав море задоволення, спасибі вам велике, Ви велика молодець🤗🤗🤗😘😘💋💋💋❤️❤️❤️", "Прекрасна❤️дякую за чудовий вечір", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Білик позувала в жовтій сукні і чорній накидці. Волосся зірка залишила розпущеним, а очі закрила від задоволення. Співачка взялася рукою за волосся, роблячи фотографію більш ніжною. Артистка стояла на вулиці біля краю якоїсь будівлі в Туреччині.

"Згадую моменти щастя на відпочинку в Туреччині в різні роки...",- написала відома красуня.

Нагадавши, Ірина Білик показала фото старшого сина

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела у світ синів і невістку, Лорак не витримала

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій " гріх"