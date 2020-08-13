Известная украинская певица Ирина Билык в распутном мини зажгла с молодыми людьми 

Звезда активно ведет свой аккаунт в Инстаграм, делясь фотографиями из жизни и творчества, пишет Politeka.net. На одних из недавних фото знаменитая украинская блондинка позировала на сцене. 

Для своего выступления звезда выбрала черное мини-платье. Юбка наряда была полупрозрачной и слегка развевалась от движений, что придавало некой игривости образу. Сверху звезда надела длинный плащ. 

Певица была в колготках и сапожках, которые отлично подчеркнули стройность. 

Стоит отметить, что Билык выступала с подтанцовкой. Парни и девушки активно двигались на сцене. Молодые мужчины "извивались" возле певицы и прижимались к ней. 

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Фото получились очень яркими.

"Немного 📸 послевкусия от концерта в Одессе...",  - написала артистка. 

За час пост собрал почти 900 лайков и много комментариев. 

"Все шикарны❤️ Красотка💋", "Всё бомба💣💣💣💣💣💣👍👍👍👍👍👍👍👍", "Несравненная! Неотразима!", "❤️❤️Королева 👑", "Просто бомба, получил море удовольствия, спасибо вам большое, вы большая молодец🤗🤗🤗😘😘💋💋💋❤️❤️❤️", "Прекрасна❤️спасибо за чудесный вечер", - написали пользователи сети. 

Напомним, Ирина Билык позировала в желтом платье и черной накидке. Волосы звезда оставила распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Певица взялась рукой за волосы, делая фотографию более нежной. Артистка стояла на улице возле края какого-то здания в Турции.

"Вспоминаю моменты счастья на отдыхе в Турции в разные годы...", - написала известная красотка. 

Напомним, Ирина Билык показала фото старшего сына

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех"