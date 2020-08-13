Це просто щось

Російська модель Анастасія Квітко, яка прославилася як двійник американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, здалася на вулиці в непристойному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель вирішила прогулятися в мереживному ТОПі без білизни і тісній сукні. Наряд максимально підкреслював значні принади красуні, а сама дівчина, судячи з усього, не соромилася демонструвати розкішну фігуру.

Доповнювали образ моделі ефектні окуляри й браслети на руці. Попри те, що кадри Квітко ніяк не підписала, її шанувальники буквально «засипали» кумира компліментами.

«Яка підтягнута лялечка», «фантастична красуня», «як стирчать красиво», «справжня королева. Офігеть як красиво», «Беліссімо», «виглядаєш так по-королівськи і в той же час гаряче», «ти найкрасивіша модель в світі», «магічні, магічні, магічні кадри. Так, я закохався», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, модель Анастасія Квітко, яку визнали російською версією Кім Кардаш'ян, постала в спокусливому вигляді.

Зірка постійно публікує у своєму Instagram фото в сміливих нарядах, в яких показує неймовірні принади. Цього разу красуня записала кілька Сторіз, вихваляючись великими грудьми.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику: "Вау, світиться".

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