Это просто нечто

Российская модель Анастасия Квитко, которая прославилась как двойник американской иконы стиля Ким Кардашьян, показалась на улице в неприличном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель решила прогуляться в кружевном топе без белья и тесном платье. Наряд максимально подчеркивал внушительные прелести красотки, а сама девушка, судя по всему, не стеснялась демонстрировать роскошную фигуру.

Дополняли образ модели эффектные очки и браслеты на руке. Несмотря на то, что кадры Квитко никак не подписала, ее поклонники буквально «засыпали» кумира комплиментами.

«Какая подтянутая куколка», «фантастическая красотка», «как торчат красиво», «настоящая королева. Офигеть как красиво», «белиссимо», «выглядишь так по-королевски и в то же время горячо», «ты самая красивая модель в мире», «магические, магические, магические кадры. Да, я влюбился», - пишут они.

Как сообщалось до этого, модель Анастасия Квитко, которую признали русской версией Ким Кардашьян, предстала в соблазнительном виде.

Звезда постоянно публикует в своем Инстаграм фото в смелых нарядах, в которым показывает невероятные прелести. В этот раз красотка записала несколько сториз, выхваляясь большой грудью.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.