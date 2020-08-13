Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше співала у ВІА Грі, розбурхала сміливим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому образі. Альбіна накинула плащ, під яким, по всій видимості, не було ніякого одягу. Видно було оголені ніжки зірки і її груди. Образ співачка доповнила босоніжками на підборах і красивою зачіскою. Жінка стояла біля дверей, закривши очі.

"Товариші, так похолодало...пора одягнутися", - грайливо підписала фото зірка.

За 40 хвилин її фото зібрало більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів. Шанувальники впевнені, що чоловік Альбіни, популярний співак Валерій Меладзе, вдома не встоїть перед такою красою.

"Пощастило чоловікові», «чому це так красиво», «дуже красиво одягнена», «красуня наша», «божественна краса», «пустунка», "здається шкарпетки забули", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Альбіна Джанабаєва за роки у ВІА Грі стала красивішою. Спочатку шанувальники жіночої групи вважали, що вона не вписується в групу, так як не володіє видатними формами і красою. Але Альбіна довела, що вона ще та красуня.

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