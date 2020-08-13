Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше співала у ВІА Грі, розбурхала сміливим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому образі. Альбіна накинула плащ, під яким, по всій видимості, не було ніякого одягу. Видно було оголені ніжки зірки і її груди. Образ співачка доповнила босоніжками на підборах і красивою зачіскою. Жінка стояла біля дверей, закривши очі.
"Товариші, так похолодало...пора одягнутися", - грайливо підписала фото зірка.
За 40 хвилин її фото зібрало більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів. Шанувальники впевнені, що чоловік Альбіни, популярний співак Валерій Меладзе, вдома не встоїть перед такою красою.
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"Пощастило чоловікові», «чому це так красиво», «дуже красиво одягнена», «красуня наша», «божественна краса», «пустунка», "здається шкарпетки забули", - пишуть користувачі мережі.
Варто відзначити, що Альбіна Джанабаєва за роки у ВІА Грі стала красивішою. Спочатку шанувальники жіночої групи вважали, що вона не вписується в групу, так як не володіє видатними формами і красою. Але Альбіна довела, що вона ще та красуня.
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