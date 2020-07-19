41-річна співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, підкорила красою у світлому образі

Відома красуня опублікувала гарне фото, з'явившись, можна сказати, в невинному вигляді, передає Politeka.net.

Красуня була в довгій білій блузі з поясом на талії, який відмінно підкреслив її стрункість. Також артистка одягла джинси, в кишеню яких засунула руку.

Зірка прикрила очі рожевою трояндою на довгій ніжці. Її легкий макіяж завершила червона помада. Співачка посміхнулася. Меладзе так пощастило, що поруч з ним красуня-дружина.

"Іноді варто без слів... 🤍🤍🤍", "підписала фото Джанабаєва.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Краса😍😍", "Ні, дивитися на Вас і не говорити компліменти неможливо...❤️❤️❤️ ", "Ви прекрасна ❤️ ", "Альбіно, ну як можна без слів?! І не говорити яка Ви красуня!!! Фотка просто офігєть яка! Ви сама ніжність і елегантність! Люблю❤️❤️❤️❤️❤️🤗🤗😂😂😍😍😍😍😘😘😘😘👍🎂👍🤗🤗🤗💕💕🥰🥰🥰 ", "Донна Роза 😍", "Альбіно!😍🔥Чарівна і ніжна! ", "Фото супер,дійсно і слова не потрібні,ніжність..", "Ви прекрасна!!!!! Як завжди!!!!!", "Губи як пелюстки троянд )))🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва постала у вбранні пастельних тонів. Зірка з'явилася в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою пурпурну квітку.

Співачка закрила їй мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру.

Кадр припав до душі шанувальникам.

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

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