Екс-солістка "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва блиснула розкішшю в ніжному жіночному вбранні

Як пише Politeka.net, свіже фото з'явилося у красуні в Instagram. Джанабаєва сиділа в ліжку на білих простирадлах. Сама вона була одягнена в тілесне боді, яке практично зливалося з тілом. По суті, співачка була роздягненою, а білизна ледь прикривала інтимні місця, створюючи враження, що Альбіна гола. Свої стрункі ніжки артистка протягнула вперед, показавши у всій красі, за що її любить чоловік, співак Валерій Меладзе.

"Як хочеться іноді розслабитися і нікуди не їхати, не бігти, - не робити нічого...але це не про матусь. Тому, посиділи, помріяли... і до справ)", - підписала фото зірка.

За півгодини її пост зібрав понад тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Як у вас вистачає часу на все?) Невже ще й на кухні самі готуєте?", "Чудове фото. Немов картина Боттічеллі", " яка ж ви ніжна і красива!", "Це точно! Альбін, ви не сидите на місці я дивлюся)», «Карколомна», «Занадто гаряча», - пишуть користувачі мережі.

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