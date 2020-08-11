Колишня учасниця групи "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, вразила своєю красою в домашньому образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімку Альбіна Джанабаєва позує з променистою посмішкою біля дзеркала у ванній кімнаті. Співачка одягла щільний чорний халат, її волосся все ще виглядають мокрими після купання. Зірка стала таким чином, щоб її гарне обличчя відбивалося в дзеркалі, і притулилася до нього руками. З такого ракурсу чудово видно, що Валерію Меладзе дуже пощастило, адже він може постійно милуватися прекрасним виглядом своєї дружини.

"Всім складнощам і радощам посміхайтеся з вдячністю 🙏 🏻 адже, навіщось вони нам даються", - підписала знімок Альбіна.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю Джанабаєвої в коментарях і залишили багато компліментів:

"Дуже красива посмішка.. з такою гріх не посміхатися))❤️"; " красуня 💞"; " нудьгували 💜 Все не просто так відбувається.. Факт"; "Я так хочу щоб твої очі світилися від щастя, а не сумували від різних ситуацій".

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