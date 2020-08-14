Погода в Україні 14 серпня здивує змінами, дощі накриють нові "улюблені" області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

Так, на заході нарешті буде сонячно і без дощів. У денний час доби буде від 23 до 28 градусів тепла, а ось вночі стовпчик термометра покаже 10-16 за Цельсієм.

На Сході сьогодні прогнозується від 21 до 23 градуси за Цельсієм і без дощів. Місцями, правда, можлива хмарність. Вночі ж синоптики прогнозують від 8 до 12 зі знаком «плюс».

Українцям у центральних регіонах дощі також не страшні. Однак тут буде не сильно тепло: 20-24 градуси зі знаком «плюс». Вночі повітря буде дуже "свіжим": 10-13 тепла.

На півдні повітря у світлий час доби прогріється до 24-27 зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 12-17 градусів. Дощів в Укргідрометцентрі не прогнозують.

А ось на сході дощі накриють Харківську та Луганську області. Тут синоптики прогнозують від 20 до 25 градусів тепла. А ось вночі очікується від 10 до 14 градусів.

У Києві та області сьогодні буде без дощів, хоча можлива хмарність. У денний час доби очікується від 20 до 24 градусів. Вночі ж очікується невелика "свіжість", в районі 6-11 тепла.

Синоптики стверджують, що найближчими днями на території України буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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