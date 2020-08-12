Погода в Украине в ближайшие дни будет довольно свежей из-за воздушной массы северного происхождения

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Вместе с холодными воздушными массами в страну пришел ветер северного и северо-западного направлений.

Синоптик предупредила, что прохладная погода продлится в Украине всю неделю.

Тепло пока задержалось на юге и юго-востоке, но это тоже ненадолго. Уже в четверг, 13 августа и там ожидается снижение до +25 +28 градусов.

Согласно прогнозу, в большинстве областей Украины 13 августа течение дня будет +23 +27 градусов.

Самые низкие температуры будут на севере: +19 +23 градуса.

Кроме того, в северной части Украины, могут пройти и дожди. Но они будут преимущественно незначительными и локальными.

В большей части территорий Украины погода будет сухой.

В Киеве четверг, 13 августа, также будет не жарко. Ночью ожидается +12 градусов, днем ​​+20 +22 градуса.

Существенных осадков в Киеве не предвидится. Днем может ​​увеличиться облачность и кое-где может покапать.

Такая температура продержится до конца недели, а в воскресенье, 16 августа, в Украине придет новое потепление.

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