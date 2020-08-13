Популярна телеведуча Регіна Тодоренко чесно розповіла про своє життя після карантину

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Телеведуча зараз готується до участі в проекті «Зірки на льоду», тому її графік після карантину дуже щільний. На фото Регіна виглядала змученою і втомленою. Її волосся було розпатлане.

"Нечесана і ненафарбована я, чому? Зараз розповім. Мої будні проходять під назвою 'Stayin' Alive'(Bee Gees). Вранці я ніжна і турботлива мама, яка встигає і нагодувати, і пограти, і театр відвідати з сином», - почала розповідати про свій день ведуча.

Далі Регіна займається на льоду, після тренувань у неї сильно болить все тіло. Вдень, за словами ведучої, вона проводить зустрічі, читає договори і підписує контракти. Крім цього, у неї багато поточних проектів.

"Увечері, за моїм планом, вихід сексуальної томної дружини, але ось на цей рівень мене просто не вистачає. Слава Богу, у мене розуміючий і терплячий чоловік", - зізналася Тодоренко.

У коментарях шанувальники підтримали ведучу.

"Добре красиво виглядає молодець удачі тобі на льоду», «ви прекрасні», «зате відчувається биття життя! Кожна секунда цінна і наповнена", " ви велика розумниця!", "З таким ритмом можна чокнутися. Коли час на себе то взяти?", "Ви в будь-якому вигляді гарна і шикарна», - пишуть люди.

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