Популярна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка не так давно потрапила в гучний скандал, сильно змінилася за останній час

У себе в Instagram зірка опублікувала свіже фото, на якому її важко впізнати, передає Politeka.net. Судячи зі знімків, зірка сильно схудла за останні місяці. Схудло і її обличчя, яке без яскравого макіяжу стало невпізнанним. Великі очі ведучої, які завжди були її фішкою, тепер виглядають ще більш виразними.

"Ви за nude або яскравий makeup?",- запитала зірка у своїх шанувальників.

За годину її фото зібрало понад 35 тисяч лайків. У коментарях шанувальники стали обговорювати, якому макіяжу вони віддають перевагу.

"Чим старше, тим "нюдовіше і нюдовіше", якщо можна так сказати", "я за природність», «Регіна, ти красуня», «для мене все повинно бути в міру", " мені здається, що Вам всякий makeup підійде. Але все таки я за яскравий", "Регіна, ти без макіяжу красуня!", "Я за внутрішній комфорт. Якщо комфортніше з мейком - ок. Якщо Мейк доставляє дискомфорт – нафіг", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко блиснула фігуркою в купальнику. Артистка позувала біля моря в жовтому купальнику без принтів. Видно, що після пологів зірка встигла привести себе у форму, схуднувши на 18 кілограм.

Нагадаємо, що Тодоренко вперше за довгий час показалася в купальнику, вразивши виглядом: «Регіна, одягніться».

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