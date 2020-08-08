Популярна телеведуча Регіна Тодоренко пограла з шанувальниками

Зірка опублікувала красиве фото, представивши в літньому образі, пише Politeka.net. Регіна була у футболці оверсайз, яка лише злегка виділила її пишні груди.

Довга спідничка з великим вирізом оголила стрункі ніжки зірки. Завершили образ солом'яний капелюшок і коричневі чобітки.

Знаменитість пограла зі спідничкою, трохи задерши її. Вітер розвіяв спідницю, надавши образу якоїсь легкості.

Регіна посміхалася і виглядала неймовірно привабливо.

"Вийду вночі в поле з конем 🐎 пишіть свій варіант продовження пісні)", - написала Тодоренко.

За 20 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Приголомшливе фото! Таке атмосферне і романтичне! А Регіна така жіночна і загадкова😍 😍 😍 😍", "шикарна", "...посвічу голим стегном!😅 ", "Вас що з Гордон і Рудковською на одне поле вивозять:))))! Фотки ідентичні","а мені згадалося "Гей, красуня, хороша погодка".) ", "Як же я тебе люблю крихітко Регіночко", "красива. Амазонка", "Регіна вміє запалити", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко бере участь у шоу "Льодовиковий період" і поділилася відповідним відео у своєму Instagram.

Телеведуча на руках свого відомого партнера-фігуриста виконала кілька фігур.

Поки рухи зірки не особливо впевнені, але, можливо, до початку сезону вона набереться досвіду.

Раніше повідомлялося, що Регіна Тодоренко позувала в сукні на тлі моря, демонструючи неймовірну красу.

"Відразу 3 відмінні новини😃😃😃😃😍😍😍😍😍!!! Ми з моєю командою готуємо 3 найкрутіших телевізійних проекти...",- написала зірка.

Нагадавши, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

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