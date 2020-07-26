Регіна Тодоренко похвалилася ідеальними вигинами в яскраво-жовтому купальнику під час відпочинку

Артистка вирішила показати кадр, на якому блиснула формами і яскравим природним виглядом в одному лише жовтому купальнику без принтів. Як відомо, після пологів, зірка встигла привести себе у форму, схуднувши на 18 кілограм. Тепер Тодоренко постійно підкреслює фігуру різними нарядами і не моромиться блищати в бікіні, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз на фан-сторінці в Instagram і в профілі зірки з'явилися пляжні кадри, зроблені на відпочинку Регіни. Дівчина приміряла стильний купальник, доповнивши образ акуратним хусткою жовтого кольору з кольоровим принтом.

«Що за диво місця, які мені вдалося відвідати! Іноді я не вірю своїм очам, але все це справжнє , все це виткане руками природи ❤️ Нам залишається лише берегти цю красу! 🙏🏻», - пише зірка.

Ось що відповіли Тодоренко фанати:

«Моя цукерочка! ❤️🙌🏼», «Схоже на Баскунчак😉💙», «Регіна, я захоплююся Вами!👍Як би я хотіла подорожувати ось так по роботі! Ця була б робота мрії!❤️☀️🍀», «Це дуже важливо! Берегти природу! Бути усвідомлене! В харчуванні, у споживанні 🙏🏻», «Така красива і яскрава 😍😍😍 захоплююся тим, як швидко ви повернулися в форму після пологів 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 у мене майже півроку, і поки тільки мінус 7кг. Ще стільки ж попереду 🙈», «Яка чудова природа...ви теж нічого😘😘😘».

До цього зірка з'явилася в костюмі нюдового відтінку з яскравим макіяжем на обличчі і під час укладання своїх пишних хвилястого волосся. Зірка позувала разбутой, сидячи за столом і яскраво посміхаючись на камеру. Саме раззутые ноги зірки і привернули увагу фанатів.

«#10фактовобомне

Відгадайте, які з них помилкові ! Пишіть в коментах)

1. У 15 років роздавала флаєри на Дерибасівській вулиці, а на зароблені гроші купувала духи.

<цифра>

2. Я - дипломований логіст.

3. Випустила музичний альбом FIRE, на обкладинці якого гола.

4. Улюблена страва - кактусовый суп

5. Мій голос можна почути у пісні Ані Лорак «Помаранчеві сни»

6. Я є членом братства тріски і потрухів в Португалії

7. Мені вживили сухожилля гірської вівці (ходжу з ним по сей день)

8. Я пілотувати літак і посадила його самостійно на одному з найбільш небезпечних злітних смуг у світі

9. Отримала #ТЕФІ як найкраща Ведуча ранкового шоу вихідного дня.

10. За весь час подорожей у тревел-шоу #ОрелиРешка витратила півмільйона доларів», - написала під постом зірка, проте багатьох зацікавили саме ноги зірки великого розміру.

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