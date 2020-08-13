Популярний російський співак Сергій Лазарєв здивував шанувальників спільним фото з генпродюсером премії МузТВ

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у Лазарєва в Instagram. Обидва чоловіки були одягнені в красиві костюми. Лазарєв стояв поруч з генпродюсером російської музичної премії МузТВ Арманом Давлетяровим і посміхався.

"Дорогий Арман! Від щирого серця з Днем Народження!! Бажаю твоїй прекрасній великій родині добра, миру, щастя і благополуччя! Будьте здорові! Нових висот і ідей тобі і твоїм проектам! Обіймаю!",- підписав фото Сергій.

За кілька годин пост артиста зібрав майже 35 тисяч лайків. Не витримала і оцінила фото співачка Лоліта Мілявська. У коментарях Лазарєву залишили масу компліментів.

"Сереежаа))) такий строгий прям))) Костюмчик супер!", "Сергію, ви, як завжди, на висоті», «як же Сергію йдуть краватки», «як же мені подобаються фото Сергія в костюмах, елегантний і чарівний чоловік», - пишуть люди.

Але знайшлися і ті, хто негативно відгукнувся про продюсера.

"Ганебний Арман, який перетворив премію Муз-Тв на фанерний треш з продажем тарілок", - зазначили в коментарі.

Як відомо, Арман Давлетяров дуже образив колишню кохану Лазарєва Леру Кудрявцеву, яка була ведучою МузТВ близько 20 років. Цього року Леру замінили на Бузову, нічого їй не сказавши. Але, схоже, для Лазарєва важливіше своя кар'єра.

Нагадаємо, що роздягнений Лазарєв розсекретив тату на честь коханої жінки і видав її ім'я: «Все, чого хотіла, виповнилося».

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