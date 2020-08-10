49-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева і Сергій Лазорєв, між якими раніше був роман, познайомили своїх дочок

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співак опублікував відповідне фото.

Знімок з Анею Лазоревой і дочкою Кудрявцевой Машею неймовірно розчулило мережу.

Фоловери артиста захоплюються милим знімком. Також в мережі відзначають, що дочка Лазарєва вже помітно підросла.

"Краще фото", "які милахи", "Красунечки, миленькі такі ви всі!) Обояшечки!)", "Які милі малятка!! Просто прелесть!!😍 😙» , "Улюблені", "лапочки😍 які ви всі чарівні", "яка Анечка вже велика😍", "які милі", "сердечко розривається від того, які ви всі милі 😍 дівчатка – лапочки", "Вони навіть схожі вишеньки", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, навіть Ані Лорак не витримала і поставила "лайк" такою милою публікації.

Нагадаємо, нещодавно Лазарєв зробив тату на честь дочки і похвалився ним в мережі.

У Лазарєва двоє дітей, народжених сурогатною матір'ю: Микита 2014 року народження і Анна, яка народжена в 2018 році.

Лера Кудрявцева народила дочку Марію в 2018 році в шлюбі зі своїм третім чоловіком хокеїстом Ігорем Макаровим.

Відзначимо, також у неї є дорослий син від першого шлюбу, завдяки якому Кудрявцева вже стала бабусею. Дочка і онук Кудрявцевої - однолітки.

Нагадаємо, "коханка" Лазарєва здалася в компанії солідного чоловіка, Сергій не при справах:"Хороший смак".

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