Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала, як веселиться на Західній Україні

Молода професійна гімнастка цього разу захопила мережу кадрами з відпочинку на мальовничій природі і засвітила при цьому схудлу фігуру в чорному костюмі. Дівчина показала себе в простому і домашньому вбранні, позуючи на тлі гір і нескінченних лісових просторів.

Відправившись на відпочинок кілька днів тому, дівчина вирішила активно показувати, як проводить час на Західній Україні. При цьому дівчина не коментує питання, що стосуються того, з ким саме вона зараз відпочиває.

"Драйвера викликали ?😅 » ,- пише Даша під новим постом.

Ось як відповідають фанати:

"Дуже красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Краса😍 😍 😍", " види захоплюють❤️🏔", "дуже хороша 💓" » " дашуха Давай до мене!!!😂 ❤ ️ 🥵 ",» Красуня😍«, " я буду завжди тебе любити, обіймати, зігрівати...", "Ти красива дівчина, а я твій улюблений одяг🥻», «Красопета», «я вас бачила❤️️️», «я думала ти зробиш свій коронний шпагат😄 🥰».

Відзначимо, після того, як Даша здобула популярність завдяки шоу і скандальному фіналу, вона отримує не тільки компліменти під постами в соціальній мережі Instagram. Але і безліч коментарів з критикою. Найчастіше не тільки необгрунтованою, але ще і вельми різкою.

З цього приводу Даша в одному зі своїх інтерев'ю вирішила висловитися про недоброзичливців. Ролик, в якому переможниця "Холостяка" заговорила про хейтерів з'явився на фан-сторінці дівчини в Instagram.

"Низький IQ (коефіцієнт інтелекту), виглядає, як алкашка, що у неї на голові – я і не таке чула. Взагалі, колись треба було вставати дуже рано, а лягли ми після зйомок лише о третій ночі. Як я повинна була виглядати? Але люди цього не розуміють.

На злі коментарі, до речі, жодного разу не відповідала. Жодній людині. Навіть не блокувала взагалі. Я не реагую на обзивательства і необгрунтовану критику», - розповіла Даша з посмішкою на обличчі в інтерв'ю.

Нагадавши, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що у житті пари з " Холостяка "сталося непередбачене, Даша ошелешила деталями:" Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця " Холостяка "Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою:"майбутня зірка".