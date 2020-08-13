Відома співачка Анна Седокова показала результат відпочинку в Майамі

На фото Анна позувала в купальнику тілесного кольору. Красуня знімала себе на телефон, прикриваючи руку від сонця. Зірка продемонструвала пишні груди, які встигли стати чорними. Седокова лежала на чоловікові, швидше за все, своєму молодому коханцеві. Він був у рожевих шортах або трусах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Десь завжди літо", - написала Анна під фото.

"Думаю, готова, ням-ням", "Нормально підсмажилася на сонці", "шикарна дівчина" ," які очі", "Аня, Ти так супер"," на його животі завжди літо"," Засмагла добре аж спокуса дівчина красуня", " красивий купальник!!! І не тільки", " Анюта ти диво! :) ", "Як вам вдається тримати себе в чорному тілі?", "Я живу в Каннах. Мене морем не здивувати. А ось Москву я не бачила з нового року. От би туди", "Пластичний хірург попрацював".

Повідомлялося, що знаменита українська виконавиця Анна Седокова вирішила похвалитися значними обсягами в практично невидимому купальнику.

"Холодно і ти що, не підеш купуватися?"- каже вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Седокова позує лежачи на спині у свого коханого — Яніса Тімми, демонструючи при цьому розкішні вигини в купальнику тілесного кольору.

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