Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила новою витівкою

Як передає Politeka.net, коротке відео з традиційним трюком балерини з'явилося на її сторінці в Instagram. Волочкова була одягнена в довгу пишну сукню в білі горохи. Вона стояла на причалі, спершись на перила. Волочкова задерла ногу аж до голови, в результаті чого плаття задралося, а оточуючим стало видно все, що під сукнею балерини ховається.

"Настрій літа", - підписала відео зірка.

Шанувальники і критики балерини не змогли залишити коментарі під фото, так як Волочкова обмежила цю можливість. Як відомо, Волочкова одна з найскандальніших зірок російського шоу-бізнесу. У неї в коментарях збиралося дуже багато хейтерів, які писали їй негативні коментарі. Через таких людей артистка вирішила закрити коментарі, хоча і зізнається, що це рішення далося їй важко.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова поділилася фотографією з відпочинку, на якій позувала в сукні. Балерина залізла на перила, не боячись, що в будь-який момент може з них впасти.

"Високо сиджу-далеко дивлюся", - підписала зірка знімок.

Як відомо, Волочковій 44 роки, але користувачі мережі вважають, що виглядає вона набагато старше.

Нагадаємо, що Волочкова в непристойній позі посвітила своїми достоїнствами перед тренером:"специфічна жінка".

А ще Politeka писала, що розпалена Волочкова розкарячилася на підлозі в неприродній позі: «День починається з...».

Також Politeka повідомляла, що Волочкова в трусах віддячила Михаличу, задерши ногу вище голови: "було незабутньо!".