Відомий балерина Анастасія Волочкова блиснула недоречним шпагатом

Як передає Politeka.net, артистка показала фото на своїй сторінці в «Instagram».

Волочкова показала вертикальний шпагат, стоячи біля гіроплана. Артистка позує в пачці, з-під якої видно труси.

При цьому балерина віддячила досвідченого пілота Михалича, з яким вона здійснила політ.

"Політ на автожирі в авіапарку "Воскресенський" був незабутнім.У мене навіть трохи аерофобія пропала завдяки досвідченому пілоту Михаличу", - написала балерина.

Зазначимо, Волочкова вже хвалилася своїми витівками на цьому аеродромі. Зокрема вона показала кадри, як сидить у шпагаті на даху авто та між двох гіропланів.

Раніше Волочкова в тій же балетній пачці, що і на фото з гіропанами, похвалилася перед чоловіками відвертим шпагатом прямо на крижаній купелі, точніше, його бортиках. Анастасія розповіла, що вона отримала спеціальну нову купіль від близьких товаришів. А свою стару вона збирається продати, щоб заплатити штрафи за суд, що пройшов напередодні.

Відзначимо, коментарі на сторінці Волочковй в "Instagram" відключені, оскільки любительці шпагатів у всій уявних і неймовірних місцях часто пишуть малоприємні зауваження.

Нагадавши, почервоніла Волочкова приголомшила витівкою на людях, це потрапило на камеру: "високо сиджу…»

Як повідомляла Politeka, Волочкова без білизни здалася на вулиці, гримить скандал: "як не соромно…»

Також Politeka писала, що Волочкова показала, якою красунею була раніше:»Без ганебних шпагатів і облисіння".