Так зможе далеко не кожен

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася своєю розтяжкою

Зірка поділилася в Instagram новим відео, на якому показала, як починається її день (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На кадрах Волочкова старанно розминається у себе в залі. При цьому балерина демонструє чудеса розтяжки, розсовуючи ноги в повітрі настільки, наскільки це взагалі можливо. На деяких кадрах вона вигинає своє тіло в різні сторону в зовсім неприродних позах.

Для вправ балерина одяглася в простий спортивний одяг: на ній червоні штани і блакитна майка. Варто відзначити, що це незвично скромний наряд для ексцентричної зірки.

В самому кінці Волочкова знімає пуанти і стає навшпиньки, демонструючи поблизу свої ноги, які виглядають при цьому досить лякаюче. На завершення розминки балерина натужно посміхається.

"Коли день починається з посмішки і гімнастики", - підписала кадри знаменитість.

До цього ми писали, що Волочкова показала вертикальний шпагат, стоячи біля гіроплана. Артистка позує в пачці, з-під якої видно труси.

При цьому балерина віддячила досвідченому пілоту Михалича, з яким вона здійснила політ.

"Політ на автожирі в авіапарку "Воскресенський" був незабутнім. У мене навіть трохи аерофобія пропала завдяки досвідченому пілоту Михаличу", - написала балерина.

Зазначимо, Волочкова вже хвалилася своїми витівками на цьому аеродромі. Зокрема вона показала кадри, як сидить у шпагаті на даху авто та між двох гіропланів.

Нагадавши, Волочкова в трусах віддячила Михалича, задерши ногу вище голови.

Як повідомляла Politeka, почервоніла Волочкова приголомшила витівкою на людях, це потрапило на камеру.

Також Politeka писала, що почервоніла Волочкова без білизни показала себе на вулиці, гримить скандал.