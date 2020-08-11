Відомий балерина Анастасія Волочкова спантеличила виглядом не тренуванні в старому костюмі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Волочкова поділилася черговим відео зі спортзалу, куди регулярно ходить і дивує зухвалими витівками під час тренувань. Використовуючи тренажери не за призначенням, Волочкова хвалиться своєю розтяжкою, при цьому найчастіше це виглядає недоречно і вульгарно.

Так, балерина з'явилася в улюбленому залі в недбалому вигляді, за який її масово висміюють і критикують - Старій майці блякло-блакитного відтінку і вийшли з моди штанях з кльошшю.

Причому раніше вона розповіла, що ніякий карантин не вплинув на надбавку у вазі ні на грам.

"Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених в смятку яйця.😊І, може вдень, якщо зголоднів, з'їм зелений салатик.🥬 🥒 😊 ",- розповіла раніше Волочкова про секрети свого схуднення.

При цьому сьогодні балерина акцентувала увагу на чергових вправах.

"Кожен використовує тренажери по-своєму. 🐣 🩰 У мене своя специфіка. Але фізичне навантаження завжди йде на користь.👍 💃 #анастасіяволочкова " - розповіла Волочкова під роликом.

Балерина також часто згадує про минуле, хвалиться своїми досягненнями і запевняє у своїй популярності кожного журналіста. При цьому найчастіше Анастасію жорстко висміюють і критикують. Тому під кожним постом в Instagram Волочкова приховала можливість коментування фото, щоб не провокувати нових насмішок.

До цього вона поділилася архівними кадрами зі сльемок у фільмі, в якому брала одного разу участь:

"Кадри зі зйомок серіалу "місце під сонцем", неодноразово трансльованого на телеканалі НТВ. Режисером цього фільму був чудовий режисер Алі Хамраєв. А я виконувала головну роль Каті Орлової, яка була балериною. Акторський склад був видатним! Мою маму грала Людмила Чурсіна, чоловіка-Максим Аверін, знімалися в серіалі і Олександр Лазарєв, Сергій Горобченко, ігор Яцко.. Це така пам'ять🙏», - написала Волочкова.

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