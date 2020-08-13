У четвер, 13 серпня, українські вузи починають приймати електронні заяви від абітурієнтів, які здавали ЗНО

Подати заявку можна буде до 22 серпня до 18:00.

Як показує практика, саме в перший і останній дні реєстрації велика кількість абітурієнтів намагаються подати заявку, тому система часто перевантажується.

Цього року можна подати максимум п'ять заяв на різні спеціальності - для вступу на бюджет на бакалавра та магістра. Заяви на контракт, як і минулого року, подаються без обмежень.

Заздалегідь сплануйте, куди і з яким пріоритетом хочете подати заяву, щоб правильно вказати пріоритет заяви, адже, якщо заяву зареєструють у вузі, то змінити пріоритет вже буде неможливо.

Тим часом в Одесі оголосили про премії для школярів, які набрали найвищі бали на ЗНО-2020. Кожному з них буде вручено сертифікат на 5 тисяч гривень.

Відзначимо, подібна практика є і в інших містах. Найбільше мабуть пощастило випускникам Мукачева. За вищі бали за підсумками ЗНО-2020 абітурієнти мають шанс на отримання стипендії у розмірі від 20 до 100 тисяч гривень. Для них за рахунок освітньої програми виплачується стипендія в 20 тисяч за отримання 200 балів з одного предмета, 50 тисяч – за 400 балів з двох предметів, і 100 тисяч – за 600 балів з трьох предметів.

Премії отримають і на Львівщині. Передбачено винагороду у 5000 грн випускникам закладів освіти Львова, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базової дисципліни, по 10 000 грн, які отримали 400 балів, та 20 000 грн, які отримали 600 балів.

Абітурієнтам із Запоріжжя також обіцяли близько 5 тисяч гривень за найвищі бали ЗНО-2020.

Обіцяли премії і школярам з Харкова. Там у 2020 році зафіксовано 31 найвищий показник.

Нагадавши, абітурієнтам несподівано роздадуть по 5 тисяч гривень, кому чекати грошей.

Як повідомляла Politeka, абітурієнтів терміново попередили про новий предмет, що ще доведеться вчити.

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