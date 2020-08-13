В четверг, 13 августа, украинские вузы начинают принимать электронные заявления от абитуриентов, сдававших ЗНО

Подать заявку можно будет до 22 августа до 18:00.

Как показывает практика, именно в первый и последний дни регистрации большое количество абитуриентов пытаются подать заявку, поэтому система часто перегружается.

В этом году можно подать максимум пять заявлений на разные специальности - для поступления на бюджет на бакалавра и магистра. Заявления на контракт, как и в прошлом году, подаются без ограничений.

Заранее спланируйте, куда и с каким приоритетом хотите подать заявление, чтобы правильно указать приоритет заявления, ведь, если заявление зарегистрируют в вузе, то изменить приоритет уже будет невозможно.

Тем временем в Одессе объявили о премиях для школьников, набравших наивысшие баллы на ЗНО-2020. Каждому из них будет вручен сертификат на 5 тысяч гривен.

Отметим, подобная практика есть и в других городах. Больше всего пожалуй повезло выпускникам Мукачево. За высшие баллы по итогам ЗНО-2020 абитуриенты имеют шанс на получение стипендии в размере от 20 до 100 тысяч гривен. Для них за счет образовательной программы выплачивается стипендия в 20 тысяч за получение 200 баллов по одному предмету, 50 тысяч – за 400 баллов по двум предметам, и 100 тысяч – за 600 баллов по трем предметам.

Премии получат и на Львовщине. Предусмотрено вознаграждение в 5000 грн выпускникам учреждений образования Львова, которые получили 200 баллов по результатам ВНО по базовой дисциплине, по 10 000 грн, которые получили 400 баллов, и 20 000 грн, которые получили 600 баллов.

Абитуриентам из Запорожья также обещали около 5 тысяч гривен за наивысшие баллы ЗНО-2020.

Обещали премии и школьникам из Харькова. Там в 2020 году зафиксирован 31 наивысший показатель.

Напомним, абитуриентам неожиданно раздадут по 5 тысяч гривен, кому ждать денег.

Как сообщала Politeka, абитуриентов срочно предупредили о новом предмете, что еще придется учить.

Также Politeka писала, что бунт против результатов ЗНО-2020, объявлен судьбоносный вердикт: к чему должны быть готовы украинцы.