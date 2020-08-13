Українська співачка Оля Полякова різко висловилася про протести в Білорусі

Як повідомляє Politeka.net, про це Полякова написала на особистій сторінці в Instagram. При цьому вона додала, що ніяка влада не може коштувати каліцтв і людських життів.

На її думку, така агресивна боротьба силовиків Лукашенка і протестуючих ні до чого доброго не приведе.

"Немає ніяких виправдань подібної жорстокості в Білорусі! І ніяка влада не варта каліцтв і життів! Чіплятися за владу такими маніакальними засобами може тільки психічно хвора людина", - зазначила знаменита співачка.

Співачка жахнулася тому, що в Білорусі б'ють людей, назвавши прояви агресії по відношенню до простих людей - "підлістю".

"Я не можу дивитися на те, з якою люттю б'ють людей ті, хто покликаний їх захищати! Це підло! Це жахливо! Так не можна! І це ні до чого доброго не приведе. А ще більше я обурена тими, хто це все намагається пояснити і виправдати..."- підсумувала артистка.

Також раніше повідомлялося, що Оля Полякова стурбована карантином через китайського вірусу.

На її думку, карантин через китайського вірусу потужно вдарить по артистам та культурі України, якою буде важче конкурувати з росіянами.

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…".

Також Politeka писала, що Полякова в маленькому бікіні покрутилася на камеру, спокусливі кадри:"Давайте все...".

Як Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото.