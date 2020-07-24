Оля Полякова підкорила своїм образом на фото разом з молодшою ​​дочкою Алісою

Оля Полякова вирішила використовувати карантин з користю для сім'ї і приділяти більше уваги своїм дітям. Так, діва української сцени вирушила разом з молодшою ​​дочкою Алісою в Київський зоопарк і захопила шанувальників своїм обліком в Instagram, пише Politeka.net

Королева української сцени вирушила з дочкою Алісою в київський зоопарк. Шанувальники відреагували на таку турботу про дітей позитивно, але розділилися на два табори: хтось радів за Алісу і цікавий день, який вона проведе разом з мамою, а хтось - відважував компліменти образу співачки-мами.

Насправді, подивитися є на що - для виходу «в люди» Оля Полякова вибрала лаконічний і стильний образ - біла футболка оверсайз, заправлена ​​в коротке темне шорти з високою талією. На ноги замість босоніжок і каблуків, співачка вирішила надіти білі кросівки на масивній підошві. Волосся королева залишила розпущеним, а доповнив образ сонцезахисні окуляри.

Але навіть такий стриманий образ викликав шквал компліментів від відданих шанувальників співачки. Всі вони відзначали гарну посмішку співачки, а також ноги, які, зізнаємося чесно, важко не помітити.

"Режим мама", - прокоментувала Полякова.

Шанувальники відзначили, що ноги співачки по зростанню практично рівні Алісі.

«Офігєть У неї ноги, до плеча дочки» - написали фоловери.

«Як старша сестра, Ольга, ви прекрасні» - відзначили в соцмережах.

«Всім ногам ноги!» - прокоментували шанувальники.

Практично всі шанувальники відзначали, що Аліса, молодша дочка співачки, все більше стає схожою на маму, хоча раніше вважали, що малятко більше схожий на тата. Крім того, шанувальники помітили, що ноги у дочки співачки теж будуть довгими - це видно і на фото.

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