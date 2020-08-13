Украинская певица Оля Полякова резко высказалась о протестах в Беларуси

Как сообщает Politeka.net, об этом Полякова написала на личной странице в Instagram. При этом она добавила, что никакая власть не может стоить увечий и человеческих жизней.

По ее мнению, такая агрессивная борьба силовиков Лукашенко и протестующих ни к чему хорошему не приведет.

"Нет никаких оправданий подобной жестокости в Беларуси! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Цепляться за власть такими маниакальными средствами может только психически больной человек", – отметила знаменитая певица.

Певица ужаснулась тому, что в Беларуси избивают людей, назвав проявления агрессии по отношению к простым людям - "подлостью".

"Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя! И это ни к чему хорошему не приведет. А еще больше я возмущена теми, кто это все пытается объяснить и оправдать..." – подытожила артистка.

Также ранее сообщалось, что Оля Полякова обеспокоена карантином из-за китайского вируса.

По ее мнению, карантин из-за китайского вируса мощно ударит по артистам и культуре Украины, которой будет труднее конкурировать с россиянами.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

Как Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.