Модель Анастасія Квітко, яку визнали російською версією Кім Кардашьян, постала в спокусливому вигляді

Зірка постійно публікує у своєму Instagram фото в сміливих нарядах, в яких показує неймовірні принади, передає Politeka.net. Цього разу красуня записала кілька сторіз, вихваляючись великими грудьми.

Модель одягла білий топік з глибоким декольте. Великий бюст чи не виривався з-під обтягуючої тканини.

Зірка пограла з камерою, показавши принади з різних ракурсів. Спочатку красуня записала відео з машини, її стильний образ завершили "дзеркальні" окуляри.

Пізніше модель позувала в одному із закладів. Було видно, що Анастасія одягла спідницю.

Модель позувала за столиком, відвівши очі в сторону. При цьому в руках красуня тримала маленького песика.

Пости не зібрали багато лайків і коментарів, адже були опубліковані в сторіз, ймовірно, красуню обсипали компліментами в дірект. Адже від цих кадрів стає занадто спекотно!

Нагадаємо, Анастасія Квітко показала на собі модне бікіні з леопардовим забарвленням і кислотного кольору тоненькими лямочками, що ледь утримують її об'ємні форми.

Користувачі мережі прийшли у захват:

"Прекрасний вид", "яка ти красуня«,» у тебе окуляри баканес, і ти дуже красива", - написали вони.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко блиснула на узбережжі шикарними формами в модному купальнику з золотисто-чорної тканини, що вдало переливається на сонці.

При цьому сама модель сховалася за деревом, об яке злегка притулилася для більш вигідного ракурсу. Варто відзначити, що великий розмір захопив фанатів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними " пончиками "в одній сіточці і мереживах: топ" смачних " образів.