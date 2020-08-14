Відома модель Демі Роуз показала себе в гарячому ракурсі і розповіла про своє минуле життя

На фото красуня показала себе в квітковому платті, яке підкреслило ідеальну талію. Декольте у Демі виявилося дуже великим, зірка без сорому демонструвала пишні груди. Волосся Роуз зібрала в хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери, сидячи біля басейну. Як можна помітити, модель відпочиває на Ібіці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дізналася про свої минулі життя сьогодні. Одна була русалкою в Тихому океані", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 250 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це плаття", "Краса", "Палаюча", "красуня знову і знову", "Ангел у плоті", "Красива жінка".

Раніше ми писали, що британська модель Демі Роуз покрутилася перед камерою в спокусливому вигляді.

Модель була в яскравому купальнику, верх якого підходив для заняття серфінгом. Демі натягнула на великі груди купальний топік з довгими рукавами. Грайлива красуня розстебнула одяг на блискавці, ледь не виваливши пишні груди.

Повідомлялося, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей вирішила знятися без білизни в бунтарському образі.

Соммер знялася в зухвалій куртці зі зміїним принтом і чорній білизні. При цьому дівчина залишилася без ліфчика, зовсім не відчуваючи збентеження перед обхектівом.

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