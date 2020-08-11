Британская модель Деми Роуз решила побаловать фанатов, выставив напоказ свои "богатства"

Соблазнительная красотка часто публикует фото, которые не могут оставить равнодушными пользователей сети, сообщает Politeka.net. В этот раз знаменитость предстала в интересном образе, блеснув своей пышной грудью.

Так, Деми натянула на достоинства один джинсовый комбинезон, под которым не оказалось ни одежды, ни даже белья.

Знаменитость показала свою большую грудь без капли смущения формы королевы, казалось, сейчас выпрыгнут из одежды и самые интимные места предстанут взору фанатов.

Крупные лямки комбинезона держались на ненадежных пуговицах, что давало поиграть с фантазией поклонников.

Образ звезды завершили аккуратные украшения.

Деми сидела, расставив ноги, она приподняла вверх роскошные волосы. Модель опустила глаза, показав пышные ресницы. Ее пухлые губы были приоткрыты.

За 17 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали красотку приятными сообщениями за столь жаркий снимок.

Напомним, Деми Роуз предстала в коротком белом топике с глубоким декольте. Вырез был настолько откровенным, что позволил рассмотреть грудь модели почти во всех деталях.

Большие прелести выглядели необъятными, к тому же белой ткани, не особо что-то удавалось прикрыть. Красивый бантик на декольте придавал еще большего акцента вещи.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз решила прогуляться в довольно крошечном бикини из розовых блесток на улице, восхитив видом.

Внушительных размеров форм Роуз не смог скрыть столь провокационный купальник.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами