Українців чекає стрибок тарифів на газ, а боржникам вже готують нові заходи

Так, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підтвердив, що підвищення тарифів дійсно буде

"Ринок дійсно показує, що очікується деяке підвищення. В даний час підвищення, яке очікується ринком, становить приблизно 40%», - заявив він 7 серпня.

Підвищення тарифів прогнозують і експерти Української енергетичної біржі. Згідно з їхніми підрахунками, до третього кварталу газ в Європі може подорожчати до 79 доларів за тисячу кубометрів, а до початку зими - майже в два рази більше, до 142 доларів.

Якщо перевести на нацвалюту виходить 3801 гривень за тисячу кубів (без ПДВ і тарифів на транспортування), що на 44% більше, ніж у червні продавав "Нафтогаз" газзбутам для поставок населенню.

Однак поки панікувати рано. Цього року різкого зростання цін може і не відбутися, оскільки в підземних сховищах за попередній сезон вдалося накопичити великі запаси газу (понад 23 млрд кубометрів).

Разом з тим це не скасовує вступ в дію нових принципів ціноутворення, які рано і чи пізно, таки позначаться на платіжках українців.

І це при тому, що вже зараз в українців величезні борги. За даними "Асоціації газового ринку України", станом на липень споживачі заборгували близько 24 млрд гривень. Загалом борги населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу перевищують 70 млрд гривень.

Тому приватні постачальники хочуть домогтися впровадження додаткових механізмів стягнення коштів з боржників.

В "Асоціації постачальників газу" пропонують давати можливість компаніям-постачальникам заарештовувати банківські рахунки боржників або формувати спеціальний список неплатників, які будуть верифікуватися прикордонною службою і їм буде відмовлено у виїзді за кордон.

Нагадаємо, тарифи на газ підвищаться, українців спантеличили нововведеннями:"доведеться серйозно переплачувати".

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