Украинцев ждет скачок тарифов на газ, а должникам уже готовят новые меры

Так, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подтвердил, что повышение тарифов действительно будет

«Рынок действительно показывает, что ожидается некоторое повышение. В настоящее время повышение, которое ожидается рынком, составляет примерно 40%», - заявил он 7 августа.

Повышение тарифов прогнозируют и эксперты Украинской энергетической биржи. Согласно их подсчетам, к третьему кварталу газ в Европе может подорожать до 79 долларов за тысячу кубометров, а к началу зимы - почти в два раза больше, до 142 долларов.

Если перевести на нацвалюту получается 3801 гривен за тысячу кубов (без НДС и тарифов на транспортировку), что на 44% больше, чем в июне продавал "Нафтогаз" газсбытам для поставок населению.

Однако пока паниковать рано. В этом году резкого роста цен может и не произойти, поскольку в подземных хранилищах за предыдущий сезон удалось накопить большие запасы газа (более 23 млрд кубометров).

Вместе с тем это не отменяет вступление в действие новых принципов ценообразования, которые рано и или поздно, таки скажутся на платежках украинцев.

И это при том, что уже сейчас у украинцев огромные долги. По данным “Ассоциации газового рынка Украины”, по состоянию на июль потребители задолжали около 24 млрд гривен. В целом долги населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа превышают 70 млрд гривен.

Поэтому частные поставщики хотят добиться внедрения дополнительных механизмов взыскания средств с должников.

В “Ассоциации поставщиков газа” предлагают давать возможность компаниям-поставщикам арестовывать банковские счета должников или формировать специальный список неплательщиков, которые будут верифицироваться пограничной службой и им будет отказано в выезде за границу.

Напомним, тарифы на газ повысятся, украинцев озадачили нововведениями: "придется серьезно переплачивать".

Как сообщала Politeka, платить за коммуналку придется по-новому, что нужно знать.

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