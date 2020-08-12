Совсем скоро украинские поставщики газа смогут загонять своих клиентов в огромные долги, а затем и вовсе отключать

Как передает Politeka.net, об этом порталу "Обозреватель" заявила эксперт в области энергетики Мария Яковлева.

Согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", с января 2021 года газовые компании перестанут поставлять топливо украинцам, которые не установили специальные счетчики. В то же время, нормативно-правовой акт позволяет компаниям переводить клиентов на предельные нормы потребления и требовать гораздо большие суммы за услуги. У клиентов есть время до конца года, чтобы установить счетчики и избежать непрятных последствий.

Мария Яковлева рассказала, чем обернется для простых граждан перевод на повышеную норму. По ее словам, многие украинцы не смогут расплатиться с поставщиками и попадут в долговую яму.

"Норма очень завышена (если нет горячего водоснабжения, то это 18,3 кубометра газ на человека в месяц)", - подчеркнула эксперт. -"Субсидия не покрывает этот тариф, поэтому у людей могут возникнуть долги, после чего этих потребителей действительно могут отключить".

Стоит отметить, что с августа 2020 года стоимость газа для населения определяется рынком точно так же, как для предприятий. Благодаря этому украинцы смогут выбирать поставщиков, ориентируясь на тарифы. Кроме того, с начала месяца цена для потребителей повысилась до 3,24 гривны за один кубометр - на целых 9%. Представители "Нафтогаза" объяснили рост приближением отопительного сезона в Украине.

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