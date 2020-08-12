Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем у серіалі "Величне століття", подякувала шанувальникам за любов

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка серіалу опублікувала коротке відео, в якому послала всім своїм фанатам повітряний поцілунок. Аткріса була одягнена в ніжну кофтинку з глибоким декольте, на голові у неї красувався вінок з квітів. Узерлі посміхалася і позувала на камеру.

"Велике вам спасибі за всі ваші теплі слова, повідомлення, відео, пости, дзвінки... і найбільше спасибі за любов" - підписала відео зірка.

Варто відзначити, що Узерлі переборщила з «пластикою» обличчя в соцмережі. Як відомо, за допомогою фільтрів в Instagram можна змінити обличчя до невпізнання. Так вийшло і з Мер'єм. На відео її обличчя виглядало ляльковим.

Незважаючи на це, шанувальники залишили їй масу компліментів.

"Я так сильно тебе люблю", "ікона", " я вас обожнюю!", "Я люблю тебе, Ти мій натхненник по життю і допомогла мені впоратися з поганими людьми і ситуаціями", "Ти виглядаєш так красиво", "з Днем Народження! Ви заслуговуєте усіляких нагород і успіхів у житті», «Квіточка», «Прекрасна», «красуня», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 12 серпня зірці виповнилося 37 років.

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