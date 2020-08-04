Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль у популярному серіалі «Величне століття», порадувала своєю красою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

36-річна Мер'єм Узерлі зберегла прекрасну зовнішність і регулярно дивує шанувальників новими образами. На цей раз актриса сфотографувалася в легкому чорному платті, що ледь прикрив її ідеальне тіло. Знаменита Роксолана з широкою посмішкою і розпатланим волоссям позувала на стільці, спершись руками об спинку і злегка вигнувшись. Поділ сукні задрался і оголив її коліна, плечі ж прикривають лише тоненькі бретельки. Можна помітити, що Мер'єм не одягла бюстгальтер.

Користувачі соціальної мережі захоплювалися зовнішнім виглядом актриси і залишили багато позитивних коментарів під фото:

"Така жива фотографія😍😍😍😍"; "Прекрасна"; "Як красиво ❤️"; "Гарна, як завжди 😍❤️"; "Цукерочка, як зазвичай"; "Королева"; "Ця посмішка, ця усмішка, як завжди, зводить мене з розуму ... усмішка чарівна, точно так само, як людина, у якого вона є, з кожним днем ти стаєш красивіше, а з кожним днем ти стаєш більш особливою"; "Я люблю тебе, моя прекрасна дівчина! Сама талановита актриса в світі!"; "Хюрем, без сумніву, ви абсолютно дуже красива і привітна жінка з гарною посмішкою 😍"; "Прекрасний ангел😻"; "Sultan!".

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