Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль в популярному серіалі "Величне століття", здивувала незвичайними розвагами з донькою

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала відео забав у себе в Instagram. Судячи з відео, її 6-річна дочка Лара вирішила розмалювати обличчя матері фарбами, а актриса не стала чинити опір. На відео видно, як дівчинка мазок за мазком перетворює маму в індіанця. Обличчя Роксолани виявилося практично повністю понівеченим різнокольоровими фарбами.

В кінці актриса зробила селфі, показавши у всіх подробицях, у що її перетворила дочка.

Раніше ми писали, що 36-річна Мер'єм Узерлі поділилася у себе в Instagram пікантним фото. Красуня сиділа на стільці, вона була одягнена в ніжне плаття чорного кольору. Поділ сукні задрався і оголив її коліно. Зона декольте залишилася оголена, що дозволило шанувальникам розгледіти спокусливі вигини її тіла.

Крім цього, нещодавно актриса похвалилася своєю прекрасною і нев'янучою зовнішністю. Узерлі сфотографувала себе крупним планом, показавши досконалості свого обличчя. Видно, що зірка популярного серіалу є частою гостею косметолога. Та й сама актриса зізнавалася, що зловживала уколами краси.

Нагадаємо, що Роксолана з "Величного століття" показала, як змінилася її зовнішність за 25 років: кадри.

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала свої принади під тонким мереживом:"безсоромна Роксолана".

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