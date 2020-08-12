Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Ганна здивувала шанувальників несподіваними фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кадри, які викликали бурю коментарів. Анна стояла біля річки в помаранчевому костюмі для серфінгу, який виявився вельми пікантним.

Костюм так сильно обтягнув фігуру дівчини, що стало зрозуміло, наскільки Анна схудла. Дівчина сильно схудла в порівнянні з попередніми фото. На фото можна розгледіти її струнку фігурку.

"Моя давня мрія-навчитися серфити. Мене завжди заворожують люди, які з такою легкістю ковзають на дошках по хвилях. Сподіваюся коли-небудь і я навчуся, костюм вже є», - підписала фото красуня.

За день фото Заворотнюк зібрало понад 6 тисяч лайків. У коментарях стали обговорювати неймовірну красу Анни, а також той факт, що вона сильно виснажена.

"Як тобі пасує", "Коли ти встигла так схуднути?", "Та ти прям супер герой", "Лара Крофт просто!", "Така красива! Як Мамочка!", "Як друга шкіра! Ти красуня, така зухвала худенька!", "Ти в костюмі супергероїні", "Анюта, яка ви бомбезна просто», «занадто худа», «фігурка красива, але не завадило б набрати пару кілограм», «прикольний скафандр», «Боже ця фігура вогонь», «яка русалочка!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анна Заворотнюк зробила нове зізнання про маму, стала святою: "ми молимося і...".

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