Оба теста на ковид отрицательные! Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он. Мы сейчас в такое время живем, что любой признак недомогания и тут же думаешь, что у тебя 👑🦠. А у вас такое было? ⠀ Очень благодарна врачам за такое чуткое, внимательное и очень бережное отношение. Вообще, наши врачи сейчас, конечно, совершают подвиг. Они рискуя собой, без страха, идут к нам, больным и спасают нас. Низкий им поклон.🙏🏻👨🏻‍⚕️🧑🏻‍⚕️ ⠀ Сейчас чувствую себя гораздо лучше, иду на поправку. Остались небольшие остаточные явления, но это быстро пройдёт.🤍✨