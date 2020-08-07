Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна расскала нові подробиці з життя

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Зі слів дівчини, вона отримала дві негативні результати на коронавірус. Радості дівчини не знає кордонів.

"Обидва тести на ковід негативні! Я так рада, дуже боялася, що кого-то могла заразити до того як проявилися симптоми. Але зізнаюся чесно, я була впевнена, що це саме він", - заявила Заворотнюк-молодша.

Дівчина доабвіла, що зараз будь-який прояв нездужання може свідчити про наявність китайського вірусу. Раніше Ганна повідомила, що вже могла заразитися головною хворобою цього року.

Також Анна щиро подякувала лікарям, які проявили дбайливе поводження. Вона гідно оцінила мужність медпрацівників: "Вони ризикуючи собою, без страху, йдуть до нас, хворим і рятують нас. Низький їм уклін". Зараз дівчина відчуває себе добре, йде на поправку.

Підписники в коментарях до посту бажають якнайшвидшого одужання: "Виздоравлівай.і мамі твоїй якнайшвидшого одужання і сил", "Добре що все добре. Попровляйся скоріше", "Слава Богу я дуже переживала за вашу сім'ю здоров'я вам, мої улюблені".

Раніше ми писали про те, що Анастасія Заворотнюк продовжує процес відновлення після серії хіміотерапії на батьківщині. За словами сусідів, вона помітно схудла, але при цьому виглядати зміцніла на тлі численних місяців боротьби з недугою.

Нагадаємо, батько Жанни Фріске здивував словами про хвороби Заворотнюк: "Спочатку стало краще, а потім ...".

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Заворотнюк вирішила перервати мовчання через рік, стан актриси різко змінилося.

Також Politeka писала про останні надії на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався.